2018-11-29T03:08:16+03:00
Общество

Глава Минприроды ужесточит наказания за грязь в бухте Золотой Рог

Юрий Трутнев поручил подготовить для Минприроды поправки в экологическое законодательство
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ужесточит требования к состоянию бухты Золотой Рог в Приморье.

«Обсуждали программы по очистке бухты Золотой Рог. Предстоит поработать над культурой, чтобы загрязнители четко понимали, что нельзя так вести себя. Экостандарты должны здесь работать. Это въездные ворота, это не только лицо Владивостока, это лицо нашей страны. Экология отступать не будет, мы будем только ужесточать требования», — сказал Кобылкин.

Как писала «Комсомольская правда» — Владивосток, ранее вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил подготовить для Минприроды поправки в экологическое законодательство. Они должны предусмотреть жесткие санкции за загрязнение морских акваторий.

Среди таких мер, как пишет Интерфакс — Дальний Восток, фиксированный штраф за загрязнение акватории, штраф судов, рядом с которыми обнаружены мазутные пятна, их блокировка в порту до погашения платежа.

Также Трутнев предложил учредить во Владивостоке фонд, который будет выплачивать деньги за снимки загрязнений бухты Золотой Рог.

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