2018-11-29T03:25:46+03:00
Происшествия

Приморский коммерсант продал китайцам редчайший дуб на 11 миллионов рублей

По уголовному делу идут следственные действия, направленные на сбор доказательств
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде редкого монгольского дуба из Приморья в Китай. Ущерб превысил 11 миллионов руб.

Уголовное дело возбуждено против жителя Приморского края по статье УК РФ «незаконное перемещение через границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Приморскому краю.

По данным следствия, летом 2017 года фигурант незаконно отправил из России в Китай пиломатериалы из древесины дуба монгольского, который относится к «стратегически важным ресурсам». По предварительным подсчетам, рыночная стоимость дуба составила более 11 миллионов руб.

По уголовному делу идут следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Справка КП

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, ставит экспорт монгольского дуба под особый международный контроль. Это подразумевает, что в частном порядке такой древесиной торговать категорически запрещено.

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