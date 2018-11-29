Приморцам будет проще запасать дрова на зиму

СЕГОДНЯ 03:44 2018-11-29T03:44:04+03:00

Глава Приморья считает, что пора наделить муниципалитеты правом заключать прямые договора с лесопользователями

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, что сейчас самое время упростить процедуру обеспечения людей дровами.

«Я благодарен Олегу Николаевичу, он обратил на проблему внимание. Она касается, наверно, всех субъектов РФ. Нам предстоит упростить эту процедуру, сделать ее максимально комфортной для социально незащищенных слоев населения, которые не могут откуда-то привести себе дрова для отопления», — сказал Кобылкин.

В свою очередь глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что пора наделить муниципалитеты правом заключать прямые договора с лесопользователями.

«Сегодня мы через аукционы усложнили систему», — сказал Кожемяко.

Ранее власти Приморья обратились в правительство с просьбой упростить порядок предоставления дров приморцам. В обращении речь идёт о передаче муниципалитетам без конкурса полномочий для обеспечения жителей дровами по соглашениям с краевым лесничеством.