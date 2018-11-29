Перекопавшего улицу Владивостока подрядчика наказали рублём

СЕГОДНЯ 04:23 2018-11-29T04:23:35+03:00

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80 тысяч рублей заплатит Владивостоку компания, не благоустроившая улицу Сипягина после своих раскопок.

После земляных работ подрядчик не позаботился о восстановлении благоустройства в срок. За это он в буквальном смысле поплатится перед городом.

В административной комиссии Фрунзенского района рассказали, что компанию привлекли к административной ответственности благодаря плановому рейду. За порушенное и так и не восстановленное благоустройство в районе дома № 22в по улице Сипягина на нарушителя составили протокол.

«Любые компании и организации, а также частные лица, проводящие земляные работы во Владивостоке, обязаны сразу после работ восстановить благоустройство — установить бордюр, заасфальтировать дорожное полотно», — отметили в АТУ района.

Отметим, что за такое правонарушение во Владивостоке грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также обязательство тут же устранить правонарушение.

фото - мэрия Владивостока