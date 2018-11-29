2018-11-29T04:23:35+03:00
Общество

Перекопавшего улицу Владивостока подрядчика наказали рублём

Компанию привлекли к административной ответственности благодаря плановому рейду
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

80 тысяч рублей заплатит Владивостоку компания, не благоустроившая улицу Сипягина после своих раскопок.

После земляных работ подрядчик не позаботился о восстановлении благоустройства в срок. За это он в буквальном смысле поплатится перед городом.

В административной комиссии Фрунзенского района рассказали, что компанию привлекли к административной ответственности благодаря плановому рейду. За порушенное и так и не восстановленное благоустройство в районе дома № 22в по улице Сипягина на нарушителя составили протокол.

«Любые компании и организации, а также частные лица, проводящие земляные работы во Владивостоке, обязаны сразу после работ восстановить благоустройство — установить бордюр, заасфальтировать дорожное полотно», — отметили в АТУ района.

Отметим, что за такое правонарушение во Владивостоке грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также обязательство тут же устранить правонарушение.

фото - мэрия Владивостока

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморцев не выпускают за рубеж и не дают ставить на учет автомобили
Приморский браконьер дал денег полицейскому и намотал себе срок
Шувалов направит мощь "ВЭБ.рф" на улучшение городской среды Приморья
Почти шесть тонн рыбьих голов забраковали в Приморье
«Закладчика» героина в зловещей маске взяли с поличным в Приморье
Детсадовского вора схватили во Владивостоке
Министр назвал ответственных за избавление Находки от угольной пыли
Приморцам будет проще запасать дрова на зиму
Приморский коммерсант продал китайцам редчайший дуб на 11 миллионов рублей
Глава Минприроды ужесточит наказания за грязь в бухте Золотой Рог
Если любишь — простишь: приморец попросил не сажать резавшую его любимую
Жителя Владивостока посадили за пьяное убийство брата
Авторазвязку на Зелёном Углу построят во Владивостоке
Глава Росмолодежи поддержал проект федерального форума в Приморье
Управляющая компания Владивостока отказалась ремонтировать горевший подъезд
Покупку жилья для сирот Приморья переложат на муниципалитеты
Сегодня во Владивостоке будет прохладно и бесснежно
Медоносную липу Приморья запретили рубить
Председатель ТСЖ в Приморье транжирила деньги жильцов как свои
Капитана-браконьера из Северной Кореи осудили в Приморье
Жительница Приморья уморила своего сына до смерти
Экспериментальная электричка свяжет пригород с Владивостоком
В новом году приморских врачей озолотят
Приморье облегчит жизнь инвалидам-почечникам
Суд в Страсбурге вступился за права геев Владивостока
Кооператоры напоят Приморье местным вином с дальневосточных гектаров
Убыточную электричку из Владивостока снова пустили по просьбам приморцев
В Приморском крае заработали новые почтовые отделения