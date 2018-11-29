Министр назвал ответственных за избавление Находки от угольной пыли

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-29T04:36:00+03:00

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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что решение проблемы загрязнения угольной пылью в порту Находка лежит не на государстве, а на самих стивидорах.

«Предстоит еще одно совещание со стивидорами по угольной пыли в порту Находка. Для нас это очень важная и актуальная тема, потому что постоянно жители жалуются... Этот вопрос решить можно, и кроме стивидоров этим вопросом заниматься никто не должен», — заявил Кобылкин.

Глава Минприроды отметил, что недобросовестных стивидоров лишат возможности работать в порту.

«Я хочу им сказать, что если они порядок не наведут, значит, будем решать вопрос о присутствии этих компаний в Находке», — сказал Кобылкин.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что проблема засорения окружающей среды угольной пылью остро стоит в порту Находка. Горожане не раз выходили на митинги с жалобами на угольную пыль. Люди требовали запретить открытую перевалку угля в портах.

Как напоминает Интерфакс — Дальний Восток, сегодня перевалкой угля в Находке занимаются свыше десятка стивидорных компаний. Более половины из них работают в городской черте.