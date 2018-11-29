2018-11-29T05:15:58+03:00
Происшествия

Детсадовского вора схватили во Владивостоке

Задержали злоумышленника не детсадовские, а самые обычные полицейские краевого центра
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Полиция задержала подозреваемого в серии краж из детских садов во Владивостоке.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД по Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение работницы детсада о задержании подозреваемого в хищении чужого имущества.

На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место преступления. Установлено, что злоумышленник зашел в учреждение и, увидев оставленную без присмотра женскую сумку, похитил из нее кошелек с деньгами и банковской картой.

Полицейские доставили 35-летнего судимого жителя Владивостока в отдел, где он признался в этом эпизоде и сознался в аналогичном преступлении. В тот раз добычей подозреваемого стал мобильный телефон.

Похищенное имущество возвращено владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса «кража со значительным ущербом гражданину». Санкция статьи предусматривает до пяти лет. Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.

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