2018-11-29T05:45:23+03:00
Происшествия

«Закладчика» героина в зловещей маске взяли с поличным в Приморье

Всего за один день задержанный продал наркотиков на 78 тысяч рублей
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Сотрудники УНК УМВД по Приморью во время операции в Артёме задержали с поличным «кладмена». Его подозревают в сбыте героина через «закладки» как в Артёме, так и во Владивостоке.

35-летнего мужчину задержали поздно ночью у банкомата в момент снятия наличных с карты, оформленной на подставное лицо. На банковский счет поступали деньги от наркоманов. В течение дня мужчина раскидывал «закладки» с опиатом по Владивостоку и Артёму. Одновременно с этим через мессенджеры ему приходили запросы на адреса закладок и поступала оплата. Для конспирации при снятии наличных наркоделец использовал силиконовую маску, памятуя о том, что всех клиентов снимает встроенная видеокамера. Однако и это ухищрение всё же не помогло ему избежать ареста.

Оперативное наблюдение установило, что за один день задержанный продал наркотиков на 78 тысяч рублей. Также при себе у гражданина находился сверток с героином, который он не успел «заложить» для потребителей. В телефоне обнаружены фотографии расположений и адреса нахождения других мест закладок наркотиков. В общей сложности изъято более пяти граммов героина, банковские карты, мобильные телефоны с приложениями для связи с покупателями.

Задержанный вину признал. Наркотики в нереализованных «закладках» обнаружены и приобщены к вещественным доказательствам.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет строгого режима. Фигурант заключен под стражу.

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