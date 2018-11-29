Почти шесть тонн рыбьих голов забраковали в Приморье
Специалисты приморской ветеринарной лаборатории Управления Россельхознадзора исследовали три партии голов камчатского палтуса белокорого мороженого общей массой более 5,8 тонн. В результате выявлены нарушения норм технического регламента.
Исследования проб от партий голов палтуса обнаружили превышение уровня бактериальной обсемененности. Это нарушает техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Возможной причиной нарушений санитарных правил стало несоблюдение температурного режима при перевозке продукции.
Специалисты лаборатории напоминают, что приобретать продукты необходимо в установленных местах. При этом у продавцов должны быть ветеринарные документы, подтверждающие безопасность продукции.