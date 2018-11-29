Шувалов направит мощь "ВЭБ.рф" на улучшение городской среды Приморья

СЕГОДНЯ 07:05 2018-11-29T07:44:54+03:00

Так, например, "ВЭБ-лизинг" может поспособствовать обновлению городского пассажирского транспорта

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Администрация Приморья и ВЭБ.рф достигли соглашения о сотрудничестве по проектам, улучшающим городскую среду. Документ подписали врио губернатора Олег Кожемяко и глава госкорпорации, почетный житель Владивостока Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов, как человек, давно и хорошо знакомый с приморскими реалиями, отметил, что потенциал региона в экспорте и развитии городской экономики очень высок.

"Корпорация МСП, Российский экспортный центр, Дом.рф и ВЭБ будут применять весь свой капитал, чтобы добиться наилучшего эффекта", - сообщил Шувалов.

По словам Кожемяко, для края очень важно, что такой могущественный партнёр заходит в край, уже зная обстановку, специфику механизмов малого и среднего бизнеса, инвестирования в ЖКХ и дорожную отрасль.

Подписанное соглашение предусматривает воплощение проектов по улучшению качества городской среды. Так, например, "ВЭБ-лизинг" может поспособствовать обновлению городского пассажирского транспорта.