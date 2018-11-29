2018-11-29T07:44:54+03:00
Общество

Шувалов направит мощь "ВЭБ.рф" на улучшение городской среды Приморья

Так, например, "ВЭБ-лизинг" может поспособствовать обновлению городского пассажирского транспорта
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из бумажной КПфото из бумажной КП
Изменить размер текста:

Администрация Приморья и ВЭБ.рф достигли соглашения о сотрудничестве по проектам, улучшающим городскую среду. Документ подписали врио губернатора Олег Кожемяко и глава госкорпорации, почетный житель Владивостока Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов, как человек, давно и хорошо знакомый с приморскими реалиями, отметил, что потенциал региона в экспорте и развитии городской экономики очень высок.

"Корпорация МСП, Российский экспортный центр, Дом.рф и ВЭБ будут применять весь свой капитал, чтобы добиться наилучшего эффекта", - сообщил Шувалов.

По словам Кожемяко, для края очень важно, что такой могущественный партнёр заходит в край, уже зная обстановку, специфику механизмов малого и среднего бизнеса, инвестирования в ЖКХ и дорожную отрасль.

Подписанное соглашение предусматривает воплощение проектов по улучшению качества городской среды. Так, например, "ВЭБ-лизинг" может поспособствовать обновлению городского пассажирского транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморцев не выпускают за рубеж и не дают ставить на учет автомобили
Приморский браконьер дал денег полицейскому и намотал себе срок
Почти шесть тонн рыбьих голов забраковали в Приморье
«Закладчика» героина в зловещей маске взяли с поличным в Приморье
Детсадовского вора схватили во Владивостоке
Министр назвал ответственных за избавление Находки от угольной пыли
Перекопавшего улицу Владивостока подрядчика наказали рублём
Приморцам будет проще запасать дрова на зиму
Приморский коммерсант продал китайцам редчайший дуб на 11 миллионов рублей
Глава Минприроды ужесточит наказания за грязь в бухте Золотой Рог
Если любишь — простишь: приморец попросил не сажать резавшую его любимую
Жителя Владивостока посадили за пьяное убийство брата
Авторазвязку на Зелёном Углу построят во Владивостоке
Глава Росмолодежи поддержал проект федерального форума в Приморье
Управляющая компания Владивостока отказалась ремонтировать горевший подъезд
Покупку жилья для сирот Приморья переложат на муниципалитеты
Сегодня во Владивостоке будет прохладно и бесснежно
Медоносную липу Приморья запретили рубить
Председатель ТСЖ в Приморье транжирила деньги жильцов как свои
Капитана-браконьера из Северной Кореи осудили в Приморье
Жительница Приморья уморила своего сына до смерти
Экспериментальная электричка свяжет пригород с Владивостоком
В новом году приморских врачей озолотят
Приморье облегчит жизнь инвалидам-почечникам
Суд в Страсбурге вступился за права геев Владивостока
Кооператоры напоят Приморье местным вином с дальневосточных гектаров
Убыточную электричку из Владивостока снова пустили по просьбам приморцев
В Приморском крае заработали новые почтовые отделения