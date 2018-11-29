Приморский браконьер дал денег полицейскому и намотал себе срок

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-29T07:34:10+03:00

Злоумышленника предупредили, что дача взятка при исполнении - уголовное преступление, причем более тяжкое, чем незаконный лов

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В Находке сотрудники транспортной полиции задержали браконьера за попытку дать взятку.

Во время плановой операции сотрудники находкинского линейного ОМВД на транспорте задержали за незаконную рыбалку 35-летнего приморца.

Желая избежать ответственности, мужчина предложил сотруднику транспортной полиции 20 тысяч рублей.

Полицейский немедленно предупредил браконьера об уголовной ответственности за дачу взятки, однако тот продолжал настаивать. Сразу же после этого полицейский сообщил о склонении к коррупционному преступлению своему начальству.

По факту следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двух лет общего режима. Расследование продолжается.