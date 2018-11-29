2018-11-29T08:45:49+03:00
Общество

Приморцев не выпускают за рубеж и не дают ставить на учет автомобили

Зачастую ограничение граждан в праве выезда эффективнее всего действует на неплательщиков
Игорь СОРОКИН
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На этой неделе во Владивостоке проходит операция «Должник».

Взаимодействие полиции и службы судеьных приставов направлено на выявление и привлечение к ответственности приморцев, уклоняющихся от штрафов, а также на исполнение законов об административных правонарушениях.

Оперативные мероприятия идут на дорогах Владивостока и в международном аэропорту «Владивосток».

В аэропорту «Владивосток» при проверке документов у рамки металлодетектора на входе транспортные полицейские выявляют граждан, уклоняющихся от исполнения судебных решений и иных актов.

К тем, кто уклоняется от уплаты штрафов, судебные приставы применяют принудительные меры: арест имущества, обращение взыскания на счета в банках, привлечение к административной ответственности, а также запрет на регистрацию автотранспорта и ограничение выезда за пределы РФ.

Зачастую ограничение граждан в праве выезда эффективнее всего действует на неплательщиков. Граждане «гасят» свои задолженности прямо перед вылетом за границу.

УФССП по Приморскому краю настоятельно рекомендует приморцам проверять себя на наличие долгов перед отпуском во избежание неприятностей при пересечении границы. Сделать это можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления либо с помощью мобильного приложения «ФССП».

Во время операции «Должник» граждане могут узнавать об имеющихся у них задолженностях на месте.

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