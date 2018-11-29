Ярко-красный "Филипп" приблизил Приморье к Южной Корее
Авиакомпания Air Philip будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток-Муан трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Embraer ERJ-145.
Жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город прямым рейсом за три часа.
Встреча первого рейса новой авиакомпании Air Philip в воздушной гавани Приморья прошла торжественно. По традиции после чествования первых прибывших во Владивосток пассажиров в аэровокзальном комплексе разрезали символическую ленточку. Участники церемонии обменялись благодарностями и выразили надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Говорит Александр Бобров, директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток:
«С каждым годом растет интерес южнокорейских туристов к нашему Приморью. Сейчас авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют два российских — „Аврора“ и S7 Airlines — и четыре южнокорейских перевозчика: Korean Air, Jeju Air, T’way Air, Eastar Jet и Air Busan. Уверен, что новый рейс в Муан будет пользоваться большим спросом».
На сегодня южнокорейское направление является одним из самых популярных в международной маршрутной сети аэропорта Владивосток. Пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился за 10 месяцев 2018 года на 78 % по сравнению с 2017 годом.
Кстати
В 2018 году Международный аэропорт Владивосток впервые в истории обслужил с начала года миллион пассажиров на зарубежных направлениях.