Ярко-красный "Филипп" приблизил Приморье к Южной Корее

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-29T09:15:07+03:00

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Авиакомпания Air Philip будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток-Муан трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Embraer ERJ-145.

Жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город прямым рейсом за три часа.

Встреча первого рейса новой авиакомпании Air Philip в воздушной гавани Приморья прошла торжественно. По традиции после чествования первых прибывших во Владивосток пассажиров в аэровокзальном комплексе разрезали символическую ленточку. Участники церемонии обменялись благодарностями и выразили надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Говорит Александр Бобров, директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток:

«С каждым годом растет интерес южнокорейских туристов к нашему Приморью. Сейчас авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют два российских — „Аврора“ и S7 Airlines — и четыре южнокорейских перевозчика: Korean Air, Jeju Air, T’way Air, Eastar Jet и Air Busan. Уверен, что новый рейс в Муан будет пользоваться большим спросом».

На сегодня южнокорейское направление является одним из самых популярных в международной маршрутной сети аэропорта Владивосток. Пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился за 10 месяцев 2018 года на 78 % по сравнению с 2017 годом.

Кстати

В 2018 году Международный аэропорт Владивосток впервые в истории обслужил с начала года миллион пассажиров на зарубежных направлениях.