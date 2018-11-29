2018-11-29T09:38:41+03:00
Общество

ГИБДД Приморья проведёт массовые рейды на выходных

Увы, но наезд на пешехода остается наиболее частым видом ДТП в Приморье
Игорь СОРОКИН
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фото - из архива КПфото - из архива КП
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Госавтоинспекция Приморья предупреждает о массовой профилактической операции в предстоящие выходные.

Ради стабилизации аварийности продолжаются рейды, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов.

В предстоящие выходные в профилактике задействуют максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также сотрудников аппарата УГИБДД Приморского края.

Увы, но наезд на пешехода остается наиболее частым видом ДТП в Приморье.

С начала 2018 года на дорогах региона произошло 2236 автоаварий с пострадавшими. В каждом третьем случае медпомощь оказывалась пешеходу. 44 человека погибли по своей же неосторожности, нарушая правила перехода проезжей части. 13 — получили смертельные травмы в зоне действия пешеходного перехода.

Напомним, по ПДД за непредоставление преимущества пешеходам, пользующимся преимуществом, водителю грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. В свою очередь нарушение ПДД пешеходом повлечет штраф до 1,5 тысяч рублей.

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