Таблички об эвакуации авто снова вешают на улицах Владивостока

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-29T10:33:52+03:00

Снятие табличек об эвакуации было едва ли не главным достижением Виталия Веркеенко во главе Владивостока, и вот его его "откатили" обратно

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В зоне дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспорта, возвращают таблички «Работает эвакуатор».

64 дорожных знака дополнительной информации установят на 23 улицах Владивостока, сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

«Решение о возврате знаков принято, поскольку после демонтажа табличек „Работает эвакуатор“ в октябре ситуация на отдельных участках усугубилась. Автомобилисты, нарушая правила и паркуясь в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков, серьёзно осложнили дорожную обстановку», — отметили в отделе организации дорожного движения и сохранности дорог.

Информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор» вернутся на улицы Светланскую, Бестужева, Стрельникова, Мордовцева, Фонтанную, Пограничную, Набережную, Русскую, Фадеева, Партизанский проспект, Уборевича, Океанский проспект и другие. Их установка уже ведётся силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».