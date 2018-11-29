2018-11-29T11:29:44+03:00
Происшествия

Пьяный приморец протаранил большегруз на угнанном у друга такси

Обычно про такие истории говорят, что они могли случиться только в Приморье
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Уссурийскуфото - УМВД по Уссурийску
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Незаурядная криминальная история произошла в Приморском крае, но, к счастью, завершилась без жертв.

Всё началось с того, что в дежурную часть ОМВД по Уссурийску обратился 47-летний водитель грузовика Freightliner.

Мужчина сообщил, что в районе дома № 66 по улице Садовой он попал в аварию. Её второй участник, на вид пьяный, скрылся с места происшествия. Заявитель подробно описал водителя и автомашину, на которой тот скрылся.

Ориентировку с приметами скрывшейся с места аварии автомашины направили всем наружным нарядам. Недалеко от места столкновения сотрудники Госавтоинспекции обнаружили Toyota Corolla Fielder со следами ДТП.

Проверка установила, что автомашина принадлежит 48-летнему уссурийцу, работающему в таксомоторной компании. Владелец пояснил, что припарковал автомобиль во дворе дома на улице Чичерина, но позже обнаружил, что его угнали.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали второго участника аварии. Им оказался 33-летний судимый приморец. На момент задержания мужчина по-преднему был пьян. Водительского удостоверения у него нет и никогда не было. Проверка показала, что подозреваемый находится под административным надзором до 2026 года.

Злоумышленника доставили в отдел, где он и признался в преступлении. Мужчина пояснил, что угнал автомобиль своего знакомого, который временно живёт в его квартире. Улучив момент, когда приятель уснул, подозреваемый завладел ключами от машины, чтобы покататься по городу, и спровоцировал автоаварию.

Похищенная иномарка возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Пройти медосвидетельствование на опьянение угонщик отказался. В итоге на него составили протокол ещё и за невыполнение требования сотрудника полиции. Суд назначил ему 10 суток административного ареста

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