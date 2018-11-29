2018-11-29T11:51:46+03:00
Общество

Первые иномарки без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» приняли таможни Дальнего Востока

С 27 ноября машины начали прибывать в регион
Максим АВЕРКИН
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Ездящие на праворульных «японках» дальневосточники давно ведут борьбу с «кнопкой»Ездящие на праворульных «японках» дальневосточники давно ведут борьбу с «кнопкой»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В последних числах ноября таможни Дальневосточного федерального округа (ДВФО) стали принимать первые праворульные иномарки без установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Пока в регион поступило 47 машин.

О первых ввозимых в ДВФО иномарках без кнопки сегодня сообщила пресс-служба ДВТУ. С 27 ноября для дальневосточников заработал временный порядок ввоза подержанных праворульных машин, которые в основном прибывают из Японии. Теперь жителям федерального округа не придётся тратить несколько десятков тысяч рублей на приобретение аппарата.

Напомним, что борьбу с дорогостоящим спутниковым талисманом приморские любители японской недорогой техники вели два года с переменным успехом. Однако завершить её удалось совсем недавно. Приехавший 16 октября этого года председатель правительства России Дмитрий Медведев поддержал инициативу врио губернатора Олега Кожемяко об отмене установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили, ввозимые в Приморье.

Чтобы получить паспорт транспортного средства, необходимо предоставить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Его выдают испытательные лаборатории, лицензированные Федеральной службой по аккредитации.

Оценку соответствия ввозимого автомобиля лаборатория вносит в СБКТС, где прописываются сведения об отсутствии в авто устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) и основание отсутствия аппарата, в качестве которого указываются реквизиты порядка (номер и дата).

Отметим, что ввезти автомобиль без кнопки могут те, кто имеет постоянную дальневосточную регистрацию или переселяется жить в ДВФО. В соответствии с временным порядком, дальневосточники в праве ввозить для собственных нужд в течение года одно бывшее в употреблении транспортное средство категории М1 или N1 с правосторонним расположением руля.

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