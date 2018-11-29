2018-11-29T12:28:31+03:00
Происшествия

Житель Владивостока из пьяной злобы дал полицейскому по голове

Преступление совершено в июне в кафе по Океанскому проспекту, куда полицейский прибыл, чтобы пресечь дебош фигуранта
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Жителя Владивостока осудили за насилие в отношении представителя власти.

Первореченский суд вынес приговор приморцу. Мужчина осужден за опасное для жизни или здоровья насилие в отношении представителя власти.

Как установил суд, преступление совершено в июне в кафе по Океанскому проспекту, куда полицейский прибыл, чтобы пресечь дебош фигуранта.

Нарушитель, зная, что перед ним сотрудник батальона полиции, в ответ на законные действия полицейского ударил его кулаком в голову, тем самым причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Приговор в силу пока не вступил.

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