Глава Приморья пообещал всяческую поддержку частным детсадам

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-29T12:47:07+03:00

Такая коммерция не только увеличивает число мест в детсадах, но и создаёт рабочие места

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко призвал глав городов и районов развивать вариативные формы образования. Об этом он заявил на Совете глав муниципалитетов в Спасске-Дальнем.

Кожемяко подчеркнул: одна из задач властей — обеспечить детей образованием, в том числе, дошкольным.

«В Приморье нехватка детсадов, и мы будем их строить. Но нужно поддержать и создание негосударственных учреждений. В крае многие специалисты готовы заниматься этим», — отметил врио губернатора.

По его словам, такая коммерция не только увеличивает число мест в детсадах, но и создаёт рабочие места.

Кожемяко призвал глав содействовать созданию частных детских садов — освобождать от арендной платы, помогать в оформлении документов. Краевая власть предусмотрит поддержку со своей стороны.

«Дотировать будем, разработаем порядок субсидий на каждого ребенка, какие-то категории вообще освободим от оплаты. Это нормальная практика, во многих регионах такие направления успешно развиваются», — заявил врио губернатора.