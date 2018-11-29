2018-11-29T13:05:42+03:00
Происшествия

Приморец заколол приятеля ножом из-за тюремного жаргона

Только своевременное вмешательство врачей спасло потерпевшего от верной смерти
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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Житель Спасского района Приморья предстанет перед судом: он ударил собутыльника ножом в живот по очень странному поводу.

Прокуратура Спасска-Дальнего утвердила заключение по уголовному делу против приморца, которого обвиняют в умышленном вооружённом причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, преступление совершено в середине сентября в доме потерпевшего, куда фигурант пришел, чтобы выпить водки.

Во время застолья между мужчинами произошла ссора из-за тюремного жаргона, и хозяин ударил гостя по лицу. Разозлившись, фигурант взял нож и воткнул его обидчику в живот. Только своевременное вмешательство врачей спасло потерпевшего от верной смерти.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд, обвиняемый вину полностью признал.

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