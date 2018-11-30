2018-11-30T01:20:32+03:00
Общество

Последний день осени пройдёт без осадков

Погоду в крае определяет гребень антициклона
Софья КУЧИНА
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Фото: ПримпогодаФото: Примпогода
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Сегодня, 30 ноября, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный.Температура воздуха +2...-9°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня южный до сильного. Температура воздуха -1...-3°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, со второй половины южный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, со второй половины южный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.

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