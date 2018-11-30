2018-11-30T01:41:04+03:00
Общество

Моряк из Владивостока сядет на 20 лет в Петропавловске-Камчатском за контрабанду гашиша

Наркотики он приобрёл за границей
Софья КУЧИНА
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Фото: http://vsezavisimosti.ru/Фото: http://vsezavisimosti.ru/
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Жителя Владивостока будут судить на Камчатке за хранение и контрабанду наркотиков, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на ИА «Кам24». По информации агентства, в мае этого года в порту краевого центра мужчину задержали сотрудники камчатского наркоконтроля. При нём обнаружили партию гашиша – он приобрёл его во время морского рейса и привёз в Петропавловск-Камчатский на судне, на котором работал. Вес «дури» составил более 320 граммов, а это крупный размер.

Следователи МВД России завершили уголовное дело против 46-летнего моряка. Его обвинят по статьям статьям УК РФ – 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и 229.1 (контрабанда наркотических средств). Нашему земляку грозит лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет.

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