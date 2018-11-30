2018-11-30T01:59:30+03:00
Общество

В Кроуновке укладывают гидроизоляцию на новый мост

С обеих сторон завершили отсыпку земляного полотна
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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На мост через реку Кроуновку уже ведут гидроизоляционные работы, сообщает пресс-служба администрации Приморья. Это значит, что устройство проезжей части конструкции практически завершилось.

Сейчас там, чтобы нижние слои руслового пролёта не разрушались от воды, укладывают гидроизоляцию. Для лучшего сцепления наносят праймер на выравнивающий слой, затем нагревают рулоны, раскатывают и прижимают. После этого останется только устройство защитного слоя бетона и уложить асфальтобетон.

На подходах к мосту с обеих сторон завершена отсыпка земляного полотна. Мост откроют в конце года.

Напомним, мост через Кроуновку рухнул в сентябре 2015 года во время тайфуна «Гони». С тех пор и ведётся строительство нового, его длина составит 121 метр. Конструкцию возводят так, чтобы она могла выдержать большой напор воды.

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