Домушник из Хабаровского края попался на краже в Уссурийске

СЕГОДНЯ 03:37 2018-11-30T03:37:09+03:00

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В полицию Уссурийска обратились жители частного сектора, которые сообщили, что во дворе у их соседей хозяйничает посторонний мужчина. Полиция тотчас прибыла на место и задержала злоумышленника. Оказалось, что тот взломал навесной самок деревянной двери и так пробрался в дом.

Вернувшаяся хозяйка дома недосчиталась денег и золотых украшений. Сумму ущерба она оценила в 340 тысяч рублей.

Вор оказался 39-летним жителем Хабаровского края. Ранее мужчина уже был судим. Украденное находилась при нём. Чужое имущество у домушника изъяли.

Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские проверяют, не причастен ли он к аналогичным преступлениям. Сейчас, за кражу c проникновением ему грозит тюремный срок 6 лет.