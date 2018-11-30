2018-11-30T03:37:09+03:00
Общество

Домушник из Хабаровского края попался на краже в Уссурийске

В чужом доме его заметили соседи
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: Днепр ЧасФото: Днепр Час
Изменить размер текста:

В полицию Уссурийска обратились жители частного сектора, которые сообщили, что во дворе у их соседей хозяйничает посторонний мужчина. Полиция тотчас прибыла на место и задержала злоумышленника. Оказалось, что тот взломал навесной самок деревянной двери и так пробрался в дом.

Вернувшаяся хозяйка дома недосчиталась денег и золотых украшений. Сумму ущерба она оценила в 340 тысяч рублей.

Вор оказался 39-летним жителем Хабаровского края. Ранее мужчина уже был судим. Украденное находилась при нём. Чужое имущество у домушника изъяли.

Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские проверяют, не причастен ли он к аналогичным преступлениям. Сейчас, за кражу c проникновением ему грозит тюремный срок 6 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьники Приморского края напишут письма о своем герое
Приморские больницы начали получать средства на погашение долгов
Самолёт НАТО едва не столкнулся с российским пассажирским бортом над Японским морем
В Кроуновке укладывают гидроизоляцию на новый мост
Моряк из Владивостока сядет на 20 лет в Петропавловске-Камчатском за контрабанду гашиша
Последний день осени пройдёт без осадков
Подвыпивший приморец страшно избил нового приятеля своей бывшей
Владивосток откроет всероссийский театральный марафон
Приморец заколол приятеля ножом из-за тюремного жаргона
Глава Приморья пообещал всяческую поддержку частным детсадам
Житель Владивостока из пьяной злобы дал полицейскому по голове
Первые иномарки без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» приняли таможни Дальнего Востока
Пьяный приморец протаранил большегруз на угнанном у друга такси
Таблички об эвакуации авто снова вешают на улицах Владивостока
ГИБДД Приморья проведёт массовые рейды на выходных
Ярко-красный "Филипп" приблизил Приморье к Южной Корее
Приморцев не выпускают за рубеж и не дают ставить на учет автомобили
Приморский браконьер дал денег полицейскому и намотал себе срок
Шувалов направит мощь "ВЭБ.рф" на улучшение городской среды Приморья
Почти шесть тонн рыбьих голов забраковали в Приморье
«Закладчика» героина в зловещей маске взяли с поличным в Приморье
Детсадовского вора схватили во Владивостоке
Министр назвал ответственных за избавление Находки от угольной пыли
Перекопавшего улицу Владивостока подрядчика наказали рублём
Приморцам будет проще запасать дрова на зиму