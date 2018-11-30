Домушник из Хабаровского края попался на краже в Уссурийске
В полицию Уссурийска обратились жители частного сектора, которые сообщили, что во дворе у их соседей хозяйничает посторонний мужчина. Полиция тотчас прибыла на место и задержала злоумышленника. Оказалось, что тот взломал навесной самок деревянной двери и так пробрался в дом.
Вернувшаяся хозяйка дома недосчиталась денег и золотых украшений. Сумму ущерба она оценила в 340 тысяч рублей.
Вор оказался 39-летним жителем Хабаровского края. Ранее мужчина уже был судим. Украденное находилась при нём. Чужое имущество у домушника изъяли.
Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские проверяют, не причастен ли он к аналогичным преступлениям. Сейчас, за кражу c проникновением ему грозит тюремный срок 6 лет.