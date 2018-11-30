Самолёт НАТО едва не столкнулся с российским пассажирским бортом над Японским морем

СЕГОДНЯ 03:52 2018-11-30T03:53:11+03:00

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Различные СМИ сегодня сообщили о том, что около побережья Японского моря самолёт НАТО пошёл на опасное сближение с российским пассажирским бортом. По многочисленным сообщениям неопознанное воздушное судно хаотично пересекало трассы гражданской авиации и не реагировало на запросы с земли.

Новость оказалась правдивой. Подтвердить информацию удалось изданию «Ридус». По информации интернет-портала, на момент максимального сближения вертикальное расстояние между бортами составило 200 метров. Диспетчерские службы РФ приняли иэкстренные меры, чтобы избежать столкновения и оповестили органы ПВО. В Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердили, что авиасобытие, действительно, имело место. Однако в российском провайдере аэронавигационного обслуживания подчеркнули, что все было под контролем. Экипажу лайнера Нарита-Владивосток поступило указание снизиться на 500 метров, так что полёт был безопасен.

«28 ноября в зоне ответственности российских служб ОВД, над нейтральными водами Японского моря, был зафиксирован полет неопознанного ВС. Ситуация находилась под контролем авиадиспетчеров филиала «Аэронавигация Дальнего Востока», — сообщил пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов.