2018-11-30T04:50:51+03:00
Общество

Приморские больницы начали получать средства на погашение долгов

Врио губернатора добился финансирования из федерального бюджета
Софья КУЧИНА
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Фото: РБКФото: РБК
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По распоряжению врио губернатора Приморья Олега Кожемяков пять медучреждений Приморья, имеющих крупные долги, получили 850 миллионов рублей, чтобы их погасить. По мнеию главы региона, это позволит им нормально функционировать.

Между тем, просроченных кредитов накопилось на 1,7 миллиардов рублей. Такая ситуация возникла из-за хронического недофинансирования сферы здравоохранения на протяжении нескольких лет. На октябрьской встрече с Дмитрием Медведевым врио удалось достичь договорённости о их погашении.

Первыми средства получат центральные районные больницы Кавалеровского, Кировского, Ольгинского, Партизанского районов, а также больница №4 Владивостока, более известная, как «Дальзаводская». Как сообщил департамент здравоохранения, приоритетность за теми учреждениями, где уже есть решения по исполнительным листам.

- В данных медучреждениях заблокированы счета и они не могут в настоящее время оплачивать коммунальные платежи, налоговые и страховые взносы, а также ремонтировать и обслуживать медоборудование, направлять средства на иные текущие нужды. Погашение кредиторской задолженности даст возможность приобретать лекарства, расходные материалы и выправить положение», – отметили в ведомстве.

Остальные средства поэтапно распределят до конца года.

Напомним, Олег Кожемяко добился финансирования из федерального бюджета в размере 1,7 миллиарда рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений края. Еще 500 миллионов рублей направляют Приморью на приобретение современной медтехники, которую поставят в 22 лечебных учреждения по всему региону.

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