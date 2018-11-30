2018-11-30T06:10:36+03:00
Происшествия

Работники ножа и полена получили серьёзные сроки за грабежи и убийство

Буквально из-за нескольких десятков тысяч рублей воры нападали и избивали жителей приморских сёл
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://versiya.info/criminal/63880Фото: https://versiya.info/criminal/63880
Изменить размер текста:

Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес приговор двум жителям Михайловского района. Их осудили за разбой и грабёж.

В начале июня 2017 года подсудимые незаконно забрались в дом в селе Николаевка и там, угрожая двоим хозяйкам битой, похитили деньги и ценные вещи. Ущерб составил 7,6 тысяч рублей.

На следующий день они по этой же схеме ограбили и жительницу села Гайворон, похитив имущества на сумму около 11 тысяч рублей.

Следом пострадали супружеская пара из Отрадного. Злодеи несколько раз пырнули ножом в спину грудь женщину, хозяйку дома. Однако на этот раз их жертвы сопротивлялись: супруги несколько раз выстрелили из газового оружия в сторону грабителей, после этого они и сбежали.

Однако следующему потерпевшему так не повезло. Негодяи избили его деревянными поленьями по голове и проломили череп. От такой серьёзной травмы мужчина и скончался. Нападавшие же похитили из дома убитого деньги и вещи на 32 тысячи рублей.

Подсудимиых признали виновными и назначили 19 лет и 20 лет колонии строгого режима. С осуждённых также взыщут 800 тысяч рублей в пользу родственников убитого.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт Владивосток получит имя Арсеньева или Муравьёва-Амурского
В Приморье пьяный гость порезал хозяйку вечеринки и её друга
В Приморье обнаружили алтайский сыр с кишечной палочкой
В Приморье двое полицейских спасли на пожаре троих детей и их родителей
На трассе Хабаровск-Владивосток задержали подозрительную рыбку
Школьники Уссурийска узнают о правилах безопасности во всемирной сети, посетив образовательный проект «Дети в интернете»
Почта России и «Магнит» объявили о развитии сотрудничества
Школьники Приморского края напишут письма о своем герое
Приморские больницы начали получать средства на погашение долгов
Самолёт НАТО едва не столкнулся с российским пассажирским бортом над Японским морем
Домушник из Хабаровского края попался на краже в Уссурийске
В Кроуновке укладывают гидроизоляцию на новый мост
Моряк из Владивостока сядет на 20 лет в Петропавловске-Камчатском за контрабанду гашиша