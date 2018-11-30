Работники ножа и полена получили серьёзные сроки за грабежи и убийство

СЕГОДНЯ 06:10 2018-11-30T06:10:36+03:00

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Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес приговор двум жителям Михайловского района. Их осудили за разбой и грабёж.

В начале июня 2017 года подсудимые незаконно забрались в дом в селе Николаевка и там, угрожая двоим хозяйкам битой, похитили деньги и ценные вещи. Ущерб составил 7,6 тысяч рублей.

На следующий день они по этой же схеме ограбили и жительницу села Гайворон, похитив имущества на сумму около 11 тысяч рублей.

Следом пострадали супружеская пара из Отрадного. Злодеи несколько раз пырнули ножом в спину грудь женщину, хозяйку дома. Однако на этот раз их жертвы сопротивлялись: супруги несколько раз выстрелили из газового оружия в сторону грабителей, после этого они и сбежали.

Однако следующему потерпевшему так не повезло. Негодяи избили его деревянными поленьями по голове и проломили череп. От такой серьёзной травмы мужчина и скончался. Нападавшие же похитили из дома убитого деньги и вещи на 32 тысячи рублей.

Подсудимиых признали виновными и назначили 19 лет и 20 лет колонии строгого режима. С осуждённых также взыщут 800 тысяч рублей в пользу родственников убитого.