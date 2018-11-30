Почта России и «Магнит» объявили о развитии сотрудничества

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-30T06:11:50+03:00

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В рамках инвестиционного форума «Россия Зовет!» Почта России и «Магнит» объявили об успехе пилотного проекта по внедрению нового розничного формата в отделениях почтовой связи и перспективах его дальнейшего развития. Тестовые точки показали пятикратный прирост продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса в почтовых отделениях. В 2019 году стороны планируют открыть точки продаж не менее чем в 2 000 отделениях.

Проект реализуется в рамках стратегического трехстороннего партнерства между ФГУП «Почта России», ПАО «Магнит» и Банком ВТБ (ПАО), меморандум о котором был подписан на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года.

«Вместе с «Магнитом» мы около полугода отслеживали работу тестовых точек и остались довольны итогами пилотного проекта. Позитивный отклик на появление небольших точек на почте, особенно в малонаселенных пунктах, говорит о том, что россияне по достоинству оценили принципиально новый формат розничной торговли, которую мы намерены вывести на иной уровень. Масштабирование проекта сделает качественные товары доступнее для миллионов жителей нашей страны», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Тестовые точки открылись летом 2018 года в отделениях Почты России в Москве, Краснодарском крае, Рязанской и Ивановской областях. Ассортимент составляет от 200 до 600 наименований товаров и зависит от площади отделения и его месторасположения. На основе анализа потребительского спроса «Магнит» разработал два формата для городов и сел. В городских отделениях акцент сделан на продукцию импульсной покупки, в сельских — на товары первой необходимости. Предложения будут регулярно обновляться в соответствии с покупательскими предпочтениями.

Национальный почтовый оператор и одна из ведущих розничных сетей в России планируют начать масштабирование проекта в апреле 2019 года и открыть не менее 2 000 точек продаж на территории Южного федерального округа. До этого времени компании синхронизируют бизнес-процессы и IТ-системы. Организация работы компактных точек площадью 10-70 м2 в уже существующих почтовых отделениях делает проект высокоэффективным с точки зрения капитальных вложений, основные инвестиции будут направлены на оборудование и формирование товарных запасов.

«Развитие мультиформатного подхода — это ключевое направление долгосрочной стратегии компании. Вместе с партнерами мы создали новый формат на рынке, который органично интегрировали в действующие почтовые отделения. Пилот оказался эффективен и востребован покупателями. Объединение опыта и ресурсов таких крупных компаний позволит быстро запускать точки в самых разных локациях», — уточнила генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова.