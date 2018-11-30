На трассе Хабаровск-Владивосток задержали подозрительную рыбку
Четыре тонны наваги водитель грузовика перевозил без необходимых документов
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На посту ДПС Лучегорске сотрудники полиции и госинспекторы Росселхознадзора остановили грузовик с подозрительной навагой.
Рыба направлялась из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре. Машину задержали на 265 километре федеральной трассы Хабаровск-Владивосток. Общий вес продукции составил 3 тонны 895 килограммов. Документов, подтверждающих качество и безопасность морепродукта, у водителя не было.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил возбуждено административное производство. Перевозчику выдали предписание об изъятии рыбы из оборота до предоставления ветеринарных сопроводительных документов.