На трассе Хабаровск-Владивосток задержали подозрительную рыбку

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-30T07:35:50+03:00

Четыре тонны наваги водитель грузовика перевозил без необходимых документов

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На посту ДПС Лучегорске сотрудники полиции и госинспекторы Росселхознадзора остановили грузовик с подозрительной навагой.

Рыба направлялась из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре. Машину задержали на 265 километре федеральной трассы Хабаровск-Владивосток. Общий вес продукции составил 3 тонны 895 килограммов. Документов, подтверждающих качество и безопасность морепродукта, у водителя не было.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил возбуждено административное производство. Перевозчику выдали предписание об изъятии рыбы из оборота до предоставления ветеринарных сопроводительных документов.