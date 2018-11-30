В Приморье двое полицейских спасли на пожаре троих детей и их родителей

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-30T08:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Многодетную семью спасли из пожара полицейские из посёлка Ярославский.

Всё произошло, когда старшие сержанты полиции Хорольского района Павел Шлапак и Сергей Крупенко патрулировали посёлок. Стражи порядка увидели, что огонь охватил один из балконов многоэтажки на четвёртом этаже. Сообщив о пожаре, они побежали к горевшей квартире. Им пришлось долго стучаться в дверь, прежде чем плачущий в квартире ребёнок отозвался и открыл дверь. Клубы чёрного едкого дыма вырвались в этот момент наружу. В прихожей стояла десятилетняя девочка в слезах – её первым делом вынесли в подъезд. Сильно кашляя, она рассказала, что в квартире остались родители и два маленьких братика. Закутавшись в бушлаты, они наощупь зашли в квартиру. В дальней комнате Павел Шлапак обнаружил мальчиков 3 и 4 лет. В другой комнате Сергей Крупенко нашёл и взрослых. Те лежали на кровати, надышавшись угарным газом, они с рудом пришли в себя. Всех жильцов полицейские вывели из квартиры и стали обходить соседей, сообщая им о пожаре.

Вскоре приехали пожарные и быстро потушили огонь. Сотрудники полиции же отправились и дальше патрулировать улицы. Оба стража правопорядка считают, что ничего героического они не совершили и что на их месте так поступил бы каждый