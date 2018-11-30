В Приморье обнаружили алтайский сыр с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-30T09:11:20+03:00

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Кишечную палочку в сырном продукте «Российский Романовский» обнаружил Россельхознадзор по Приморью. Пробы отбирались от партии продукта с заменителем молочного жира от ООО «Романовский маслосыродел» из Алтайского края.

По словам специалистов, показатель может быть превышен как из-за нарушения правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования, так и из-за несоблюдения санитарных норм при фасовке сыра непосредственно в торговой точке. Поскольку такая пища термической обработке не подвергается, она может вызвать тяжелейшие пищевые отравления.

Информацию уже передали Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора. Для предотвращения дальнейшей реализации производителя также оповестили об инциденте.

Ведомство вынесло предостережение в адрес ИП, на котором нашли опасный продукт, за нарушение правил хранения и технологии упаковки.