В Приморье обнаружили алтайский сыр с кишечной палочкой
Кишечную палочку в сырном продукте «Российский Романовский» обнаружил Россельхознадзор по Приморью. Пробы отбирались от партии продукта с заменителем молочного жира от ООО «Романовский маслосыродел» из Алтайского края.
По словам специалистов, показатель может быть превышен как из-за нарушения правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования, так и из-за несоблюдения санитарных норм при фасовке сыра непосредственно в торговой точке. Поскольку такая пища термической обработке не подвергается, она может вызвать тяжелейшие пищевые отравления.
Информацию уже передали Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора. Для предотвращения дальнейшей реализации производителя также оповестили об инциденте.
Ведомство вынесло предостережение в адрес ИП, на котором нашли опасный продукт, за нарушение правил хранения и технологии упаковки.