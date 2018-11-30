2018-11-30T10:36:02+03:00
Общество

В Приморье пьяный гость порезал хозяйку вечеринки и её друга

Потерпевшие не настаивали на суровом наказании
Софья КУЧИНА
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Фото: /bryansktoday.ruФото: /bryansktoday.ru
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Первореченский районный суд признал жителя Владивостока виновным в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, в апреле 2018 года фигуранта пригласили в гости в одну из квартир на улице Котельникова. Во время застолья хозяйка дома затеяла ссору, и её пьяный гость ударил женщину складным туристическом ножом в поясницу, причинив лёгкий вред здоровью. Им же он несколько раз ударил и знакомого потерпевшей в живот, грудную клетку и поясницу. Эти телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью.

Подсудимому дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Суд учёл смягчающие обстоятельства: мужчина частично компенсировал потерпевшим ущерб. Те в свою очередь не настаивали на суровом наказании. Приговор в законную силу не вступил.

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