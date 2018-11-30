2018-11-30T11:13:15+03:00
Общество

Аэропорт Владивосток получит имя Арсеньева или Муравьёва-Амурского

Проголосовать можно до полуночи по московскому времени
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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У приморцев осталась всего лишь одна ночь, чтобы отдать свой голос за один из четырёх вариантов нового имени аэропорта Владивосток.

На сегодня, сообщает краевой департамент внутренней политики, проголосоваи уже свыше 20 тысяч пользователей.

Пока что лидирует имя путешественника Владимира Арсеньева – за него отдали голоса 38%. Ещё 32% набрал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский.

Ещё 15% голосов пользователи отдали в пользу Анны Щетининой, 12 – за Геннадия Невельского.

Повлиять на ситуацию ещё можно до 24.00 30 ноября по московскому времени на портале ВЕЛИКИЕИМЕНА.РФ и в соцсетях.

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