Первый день зимы пройдёт в Приморье без осадков

СЕГОДНЯ 02:59 2018-12-01T02:59:52+03:00

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Первый день зимы в Приморском крае порадует жителей солнечной погодой без осадков. Снег обещают лишь в начале рабочей недели, а сильные морозы ударят ещё нескоро.

Сегодня, 1 декабря, на Приморье распространится гребень антициклона и осадки прекратятся на большей части территории края, сообщает Примпогода. Небольшой снег возможен только в северных районах. Дневная температура по Приморью будет варьироваться от -3 до +3°C.

Во Владивостоке температура не поднимется выше -1°C. Ветер северо-западный умеренный до сильного. В Уссурийске и Находке сегодня также не ожидается снега, а столбик термометра будет держаться на отметках от -3 до -1°C.

Ближайшие осадки синоптики прогнозируют лишь 3 декабря. Снег начнётся в понедельник вечером и закончится уже к утру 4 декабря. Самыми холодными днями на следующей неделе станут 7 и 8 декабря. Тогда в северных и центральных районах Приморья столбик термометра опустится ниже отметки -30 °С.