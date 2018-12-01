Житель Приморья не смог выехать зарубеж из-за долгов по алиментам

СЕГОДНЯ 04:08 2018-12-01T04:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебным приставам в Приморье пришлось пойти на крайние меры, чтобы заставить отца заплатить алименты. Он чуть не лишился возможности попасть на свадьбу другого своего ребёнка.

В Приморье закончили судебное разбирательство по делу о злостном неплательщике алиментов. Мужчина около 900 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба судебных приставов по Приморскому краю. Горе-отец долгое время скрывался, не появлялся на приёме в отделе, а также не появлялся по месту своей регистрации. В итоге пристав-исполнитель принял решение объявить его в розыск, а также ограничил ему выезд за границу.

Уклоняться от уплаты алиментов мужчине удавалось почти год. Позднее должника задержали в аэропорту Южно-Сахалинска. Оттуда он собирался отправиться в Таджикистан, чтобы попасть на свадьбу своего старшего сына. Угроза пропустить праздник заставила отца найти необходимую сумму, а также оплатить исполнительский сбор.

Согласно статье 157 УК РФ, мужчина мог также лишиться свободы на срок до одного года. В прошлом году больше 100 неплательщиков в Приморье были приговорены к административному аресту.