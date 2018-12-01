В Приморье дерзкий мужчина с палкой ограбил овощную лавку

СЕГОДНЯ 04:48 2018-12-01T04:48:42+03:00

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Полицейским в Большом Камне удалось задержать по горячим следам напавшего на продуктовую лавку. Мужчина был вооружён необычным предметом.

61-летняя пенсионерка из приморского посёлка Новый мир заявила в полицию о дерзком ограблении продуктового магазина. Поздно вечером в овощную лавку, где работала потерпевшая, ворвался грабитель в маске с прорезями для глаз. Он начал угрожать женщине палкой и заставил её отдать всю дневную выручку из кассы, - передаёт пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. После этого мужчина поспешил скрыться.

Полицейские прибыли на место преступления вскоре после звонка пострадавшей. Опросив потерпевшую, очевидцев и просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, они передали ориентировку подозреваемого всем наружным нарядам полиции.

Спустя некоторое время около одного из общежитий Большого Камня задержали 37-летнего мужчину. Полицейские выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В процессе обыска при нём обнаружили маску, украденные деньги, а также орудие преступления - палку.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье 162 УК РФ "Разбой".