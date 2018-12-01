Первая пантера на Дальнем Востоке поселилась во Владивостокском зоопарке
В зоопарке «Садгород» поселился редкий представитель кошачьих - пантера. Она уже стала любимцем публики, сообщается на сайте учреждения.
Во Владивосток из Хакасии привезли двух котят дальневосточного и африканского леопардов. Их поселили в зоопарке «Садгород». Один из леопардов имеет необычную чёрную окраску, таких животных в простонародье называют пантерами.
- Род пантеры - это тигры, львы, леопарды, поэтому называть так только чёрных леопардов - немного не правильно. Однако это уже стало общепринятым названием, - прокомментировал журналистам ветеринарный врач зоопарка Виктор Агафонов.
В дикой природе чёрные пантеры предпочитают жаркий климат и чаще всего обитают в тропических лесах Африки и Южной Америки.
Приморского котёнка назвали Арчи. Вместе с ним в Приморье привезли девочку Аишу, которой сейчас всего 3,5 месяца. Так как они из разных семей, через несколько лет у них может появиться общее потомство.
Сегодня в зоопарке проживает много редких животных - полярные совы, лев, тигры, волки, дикобразы - всего почти 200 различных птиц и животных.