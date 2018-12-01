Приморцы добились возвращения важного железнодорожного маршрута

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-01T08:38:45+03:00

Железнодорожный маршрут необходим прежде всего пенсионерам, которые ездят во Владивосток лечиться . Фото: pixabay.com

Поезда между Владивостоком и Чугуевкой не ходили уже 8 лет

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Жители Приморья добились возвращения железнодорожного маршрута. Доехать из Владивостока до Новочугуевки теперь можно дешевле, чем на автобусе.

В крае восстановили движение поездов по маршруту Владивосток — село Чугуевка. Последний рейс между двумя населёнными пунктами отправлялся ещё 8 лет назад - в 2018 году. Торжественный запуск обновлённого маршрута прошёл сегодня, 1 декабря, в 10:40 утра на станции Новочугуевка.

Поезд оборудован Wi-Fi, необходимыми розетками и биотуалетом. В его состав также включили вагон 2018 года выпуска.

Рейс планируется регулярно запускать через день - по четным числам поезд будет отправляться из Новочугуевки, по нечётным - из Владивостока. На маршруте всего 15 станций. Стоимость билета составляет 610 рублей. Сейчас это на 400 рублей дешевле, чем если ехать на автобусе.

Жители села Чугуевка попросили восстановить железнодорожное сообщение ещё две недели назад. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко пообещал решить этот вопрос с ОАО «Российские железные дороги» и при необходимости - субсидировать маршрут.

На торжественной церемонии открытия восстановленного сообщения начальник Дальневосточной железной дороги Николай Малыгин также поделился планами отремонтировать вокзал в Новочугуевке в ближайшее время.