Воскресная погода во Владивостоке: от морозца до +7

СЕГОДНЯ 02:36 2018-12-02T02:37:55+03:00

В Приморье в это воскресенье будет теплее, чем в субботу Фото: Ксения КРЫМОВА

Изменить размер текста: A A

Синоптики отмечают, что сегодня, 2 декабря, Приморский край находится в тёплом секторе циклона. Если ночью во Владивостоке был небольшой мороз (от минус двух до минус четырёх градусов), то днём столбик термометра поднимется выше нуля – до +5...+7. При этом в краевой столице с утра – пасмурно, а с полудня – облачно.

Лишь непродолжительное время – примерно с 15 до 16 часов сотрудники Примгидромета прогнозируют ясную погоду. Осадков не ожидается. Ветер южный до пяти метров в секунду.

В целом по краю в это воскресенье будет теплее, чем в субботу. Температура днём – от нуля до +10.

В Уссурийске утром – пасмурно, от минус четырёх до +1. Днём будет облачно и тепло: +4,+8. При этом свежий южный ветер до 8-9 метров в секунду.

В Находке – одном из городов вещания радио «Комсомольская правда»-Приморье» - всё воскресенье туман будет чередоваться с низкой слоистой облачностью. Утром - +1,+5, а днём - +6,+8 с тихим ветром.

Но уже завтра, 3 декабря, погода в Приморье испортится: об этом рассказал накануне главный синоптик региона Борис Кубай.