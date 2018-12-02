Трое без признаков жизни: в Приморье на выходных произошла трагедия

СЕГОДНЯ 03:19 2018-12-02T03:20:34+03:00

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Первый день зимы стал последним днём жизни для троих приморцев - жителей Борисовки. Это село является частью Уссурийского городского округа.

- В субботу утром на пульт пожарной охраны Уссурийского городского округа поступил сигнал о том, что в Борисовке горит деревянный частный дом на улице Советской. Туда сразу поспешили пожарные расчёты, всего в тушении пожара участвовали 16 наших сотрудников, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю.

Огнеборцы, прежде всего, проверили все помещения внутри строения, рассчитанного на двух хозяев. Оказалось, что погибли три человека – их уже невозможно было спасти. Кто эти трое, в пресс-службе не смогли уточнить.

В 7:20 пожар локализовали на площади 50 квадратных метров, а ещё через минуту профессионалы ликвидировали открытое горение. После этого сотрудники МЧС занимались проливкой помещений и ещё раз тщательно осмотрели место трагедии.