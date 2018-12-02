Бдительные соседи помогли раскрыть ювелирную кражу в Уссурийске

СЕГОДНЯ 03:51 2018-12-02T03:51:11+03:00

В свои 24 года житель Приморья попал в руки следствия уже не первый раз. Фото: pixabay.com

Опытного похитителя подвело то, что он уехал на такси

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Полицейские Уссурийска немного времени потратили на раскрытие преступления в одном из домов на улице Краснознамённой. Пострадавшим оказался местный житель – 49-летний мужчина. Он вернулся домой, увидел разбитое окно и пропавшие вещи: телевизор и ювелирные украшения. По его словам, ущерб потянул больше чем на 40 тысяч рублей.

Сотрудники МВД приняли заявление о краже и начали расследование. В том числе поговорили с соседями, и те рассказали: неизвестный человек уезжал от дома на машине такси. Подозреваемого нашли быстро: им оказался 24-летний парень, уже судимый. В полиции с ним побеседовали и услышали признание.

- Следователь отдела МВД России по городу Уссурийску возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину»), - уточнили сотрудники пресс-службы отдела.

Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей. Дальше всё будет зависеть от прокурора и суда: максимальное наказание по этой статье – 6 лет лишения свободы.