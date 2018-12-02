«Адмирал» прервал выездную серию поражений

СЕГОДНЯ 04:42 2018-12-02T04:42:11+03:00

Матч в Уфе закончился со счётом 2:1 в пользу приморских хоккеистов. Фото: hcsalavat.ru

Никита Серебряков отразил 35 бросков во время игры в Уфе и все 10 послематчевых буллитов

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Приморский «Адмирал» сыграл 1 декабря с «Салаватом Юлаевым» на его домашнем льду в Уфе. Итог встречи – 2:1 в пользу хоккеистов из Владивостока. Причём этой победы приморцы добились только в результате серии послематчевых буллитов.

Как отмечает пресс-служба «Адмирала», голкипер Никита Серебряков отразил 35 бросков в основное время и все десять буллитов.

– Просто играл по сопернику, получалось ловить шайбу. Рад, что всё хорошо завершилось, - сказал Серебряков. - Прервали выездную серию поражений. Эмоции отличные, хотя весь матч был напряжённый.

По словам нападающего Егора Яковлева, приморским хоккеистам в субботу помогло огромное желание взять реванш за поражение двухнедельной давности.

– В последних встречах мы стали чаще побеждать, а это даёт нам новые эмоции, вдохновляет. Все серьезно настраиваются. Сегодня была команда, все бились друг за друга, - отметил Яковлев.

Главные тренеры команд-соперников по традиции высказались на послематчевой конференции. Наставник «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поздравил «Адмирал» и признался:

- Во время последних игр нам тяжело даются шайбы, вымучиваем каждый гол. Что-то где-то разладилось у нас именно в атаке. Моменты есть, но не идёт.

Тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов подчеркнул, что хоккеисты начали летать из Владивостока чартерными рейсами, и появилось больше времени для отдыха, восстановления сил:

- До конца игры в Уфе нас хватило и физически, и морально. Выстояли против грозного соперника. Буллиты – это шанс: вы видели сами, как играли вратари. Забить было тяжело, но, тем не менее, нам повезло, удача была на нашей стороне. Довольны победой.

Следующая игра приморцев – завтра, 3 декабря, с «Сибирью».