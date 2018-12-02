Надеждинский район Приморья получит пять новых автобусов

СЕГОДНЯ 06:47 2018-12-02T08:26:12+03:00

По решению краевых властей, транспорт для перевозки школьников и детсадовцев придёт уже в декабре

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Надеждинский район стал ещё одним муниципальным образованием, которое посетил новый глава Приморского края Олег Кожемяко. Как сообщала «Комсомольская правда», президент назначил его на должность врио губернатора 26 сентября. Сейчас Кожемяко разбирается с наследием предыдущих губернаторов, вникает в проблемы каждого муниципалитета, инициирует социальные законопроекты.

В субботу на встрече населения Надеждинского района с главой региона жительница села Тереховка попросила помочь решить вопрос с доставкой малышей в детский сад. Из Тереховки их возят в соседнее село Оленевод, причём возят – как могут – сами родители. А те, у кого нет такой возможности, оставляют сыновей и дочек дома.

Олег Кожемяко отметил, что 6 декабря в муниципалитет передадут четыре автобуса для перевозки детей, и тут же поручил сотрудникам администрации предусмотреть ещё транспорт.

И.о. директора департамента образования и науки Надежда Кочурова заверила, что в течение этого месяца район получит пятый школьный автобус.