«Севастополь» после очередного инцидента вернулся во Владивосток

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-02T08:57:31+03:00

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Сегодня, 2 декабря, во Владивосток вернулось судно «Севастополь» судоходной компании «Гудзон». Повышенное внимание федеральных и региональных СМИ к нему объясняется международным скандалом: в Пусане местные бункеровочные компании отказались заправлять российский сухогруз топливом и на несколько суток задержали отправку «Севастополя» из Республики Корея в Приморье.

- «Севастополь» сейчас оформляется и будет разгружаться. После этого он возьмёт курс на Находку, там примет на борт груз и отправится с ним в Китай, - рассказал сегодня ТАСС замдиректора компании-судовладельца Валерий Улискин.

Ранее, 29 сентября, этот же сухогруз задержали в Корее без объяснения причин и отпустили только 2 октября. На борту тогда находились 14 граждан Российской Федерации. Причиной инцидента могло стать внесение «Гудзон» в санкционный список Минфина США в связи с тем, что суда компании якобы участвовали в поставке нефтепродуктов для КНДР. В самой компании, которая юридически и фактически базируется во Владивостоке, отрицают участие в таких поставках.

Три года назад, ещё до эпохи санкций, «Комсомолка» писала об инциденте с приморским сухогрузом в Индии.