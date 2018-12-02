Корабли Тихоокеанского флота посетили военно-морскую базу Чанги

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-02T09:52:47+03:00

Корабли ТОФ побывали в Сингапуре, но пока ещё не торопятся домой во Владивосток. Фото: mil.ru

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о том, что в это воскресенье, 2 декабря, отряд кораблей завершил деловой заход на военно-морскую базу Чанги в Сингапуре.

- В составе отряда – гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». В Чанги они находились с 27 ноября. За эти несколько дней руководство отряда встретилось с командующим Военно-морскими силами Сингапура, командиром военно-морской базы и мэром города, - рассказал «Комсомольской правде» начальник отдела информационного обеспечения капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Крейсер «Варяг», который является флагманом Тихоокеанского флота, посетили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Сингапур Андрей Татаринов и сотрудники российской дипломатической миссии. В День открытых дверей на кораблях ТОФ побывали сингапурские военные моряки. А для гостей из Владивостока организовали автобусные экскурсии по историческим местам Сингапура.