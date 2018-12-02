Владивосток окатит зимним дождём
Сегодня, 3 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.
Как сообщает портал Primpogoda.ru, по краю с вероятностью 100 % пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Воздух −3...+11°C.
Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 100 %). Ветер южный умеренный до сильного, вечером северный сильный. Воздух +6...+8°C.
В Уссурийске облачно, небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 100 %), ветер южный умеренный. Воздух +6...+8°C.
В Находке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 100 %), ветер южный умеренный. Воздух +6...+8°C.