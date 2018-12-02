2018-12-02T23:34:34+03:00
Общество

Владивосток окатит зимним дождём

Осадки выпадут во всех крупных городах региона, а ночные заморозки превратят лужи в сплошной гололёд
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива КПфото из архива КП
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.

Как сообщает портал Primpogoda.ru, по краю с вероятностью 100 % пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Воздух −3...+11°C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 100 %). Ветер южный умеренный до сильного, вечером северный сильный. Воздух +6...+8°C.

В Уссурийске облачно, небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 100 %), ветер южный умеренный. Воздух +6...+8°C.

В Находке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь (с вероятностью 100 %), ветер южный умеренный. Воздух +6...+8°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина спрыгнул с Золотого моста во Владивостоке и остался жив
Жителя Владивостока судят за ограбление восточного ресторана
Китайский гигант построит в Приморье завод за 1,5 миллиарда долларов
Зимняя оттепель привела к массовой аварии во Владивостоке
Воду без привкусов и примесей приморцы будут пить уже через год
Корабли Тихоокеанского флота посетили военно-морскую базу Чанги
«Севастополь» после очередного инцидента вернулся во Владивосток
Надеждинский район Приморья получит пять новых автобусов
«Адмирал» прервал выездную серию поражений
Бдительные соседи помогли раскрыть ювелирную кражу в Уссурийске
Трое без признаков жизни: в Приморье на выходных произошла трагедия
Воскресная погода во Владивостоке: от морозца до +7
Приморцы добились возвращения важного железнодорожного маршрута
Во Владивостоке вовсю идёт установка главной городской ёлки
Первая пантера на Дальнем Востоке поселилась во Владивостокском зоопарке
В Приморье дерзкий мужчина с палкой ограбил овощную лавку
Житель Приморья не смог выехать зарубеж из-за долгов по алиментам
Первый день зимы пройдёт в Приморье без осадков