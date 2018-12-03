Жители Владивостока массово скупают билеты в космос

СЕГОДНЯ 02:00 2018-12-02T23:53:48+03:00

Семейный парк приключений «Космодрайв» откроется 14 декабря и станет отличной альтернативой новогодним ёлкам и утренникам. Здесь можно не только повеселиться и отдохнуть всей семьей, но и увлечь детей всех возрастов темой космоса.

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Превратить науку в волшебство, рассказать о гравитации и электричестве по-настоящему интересно – какое учебное или развлекательное заведение может предложить такую программу? Всего через несколько дней во Владивосток приедет «Космодрайв», а с ним чудеса и загадки необъятной вселенной, которые будут понятны и интересны даже детям от 2 лет.

Космический парк развлечений прошел путь от идеи до самой масштабной интерактивной площадки для всей семьи менее, чем за год. За это время он проехал около десятка городов и собрал более 300 000 положительных отзывов.

«Космодрайв» не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно. Здесь много пространства для детской беготни и неуемного любопытства. Еще бы! Чего только стоит шоу с танцующими молниями или эксперимент с удивительным генератором Ван де Граафа. Такую физику полюбят даже заядлые двоечники.

Парк предлагает 47 приключений на любой возраст и вкус: здесь и познавательные прогулки в виртуальной реальности по МКС, опыты с электричеством, прогулки с повышенной гравитацией по Юпитеру, встреча с пришельцами, квесты по спасению Марса и многое другое. Все чудеса «Космодрайва» пока неизвестны, но открытие парка обещает стать самым ярким событием декабря.

С пустыми руками никто не уйдет: измеряйте свой вес, рост и биопараметры, проверяйте себя на выносливость и получайте сертификат на полет в космос! Детям, обожающим творчество, наверняка понравится зона мастер-классов, где можно нарисовать объемную игрушку 3d-ручкой, создать собственную сверкающую вселенную в пробирке или шлем космонавта. Все мастер-классы оплачиваются отдельно, цены составляют от 150 до 350 рублей.

Посещение космического парка – отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

«Космодрайв» откроется уже 14 декабря и будет работать до 8 января. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Все малыши до 4 лет проходят в «Космодрайв» бесплатно. Для детей до 14 лет и остальных гостей предусмотрены специальные скидки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Подробнее:

Сайт https://космодрайв.рф

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Телефон 8 (924) 737-26-19