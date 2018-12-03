Китайский гигант построит в Приморье завод за 1,5 миллиарда долларов

СЕГОДНЯ 00:37 2018-12-03T00:37:39+03:00

Корпорация заинтересована в сотрудничестве с Дальним Востоком

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Китайская металлургическая корпорация HBIS Tangsteel планирует построить в Приморье завод по выпуску стали.

Как рассказали в администрации Приморья, корпорация заинтересована в сотрудничестве с Дальним Востоком. HBIS Tangsteel намерена приобрести металлургический завод в Хабаровском крае, а также построить металлургическое предприятие на территории Приморья.

По словам председателя совета директоров корпорации Ван Ланьюя, инвесторы намерены вложить в завод около 1,5 миллиарда евро.

При этом вице-губернатор Приморья Константин Богданенко на встрече с представителями китайской стороны отметил интерес региона к производству листовой стали, поскольку в Приморском крае строится судоверфь «Звезда».