Жителя Владивостока судят за ограбление восточного ресторана

СЕГОДНЯ 00:55 2018-12-03T00:55:30+03:00

Хотя с мужчиной было двое сообщников, они проходят по другой уголовной статье

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Суд рассмотрит дело о попытке ограбить ресторан азиатской кухни во Владивостоке.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на грабёж, совершенном группой по предварительному сговору.

По версии следствия, преступление совершено в ночь на 28 июня. Фигурант после распития спиртного с двумя знакомыми решил поживиться в ресторане азиатской кухни, находившемся поблизости.

Злоумышленники взломали окно и проникли в помещение ресторана. Там они забрали деньги из кассового аппарата и продукты, однако их действия были замечены барменом. Работник вызвал полицию.

Фигуранта задержали на месте, его подельники успели выбежать на улицу с похищенным (общей стоимостью 12 тысяч рублей), однако их также остановила полиция.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский суд. Уголовное дело на двух других соучастников выделено в отдельное производство.