Жителя Владивостока судят за ограбление восточного ресторана
Суд рассмотрит дело о попытке ограбить ресторан азиатской кухни во Владивостоке.
Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на грабёж, совершенном группой по предварительному сговору.
По версии следствия, преступление совершено в ночь на 28 июня. Фигурант после распития спиртного с двумя знакомыми решил поживиться в ресторане азиатской кухни, находившемся поблизости.
Злоумышленники взломали окно и проникли в помещение ресторана. Там они забрали деньги из кассового аппарата и продукты, однако их действия были замечены барменом. Работник вызвал полицию.
Фигуранта задержали на месте, его подельники успели выбежать на улицу с похищенным (общей стоимостью 12 тысяч рублей), однако их также остановила полиция.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский суд. Уголовное дело на двух других соучастников выделено в отдельное производство.