Серийного вора-пиромана судят в Приморье

СЕГОДНЯ 01:36 2018-12-03T01:36:22+03:00

Злоумышленник поджег обокраденный дом, не смущаясь тем, что там спит ничего не подозревающий хозяин

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Перед судом в Приморье предстанет серийный вор и поджигатель.

Прокуратура Партизанского района утвердила заключение по уголовному делу против жителя села Екатериновка. Его обвиняют в 11 преступлениях, среди которых кражи, поджог, покушение на угон.

По версии следствия, фигурант обокрал три автомобиля (которые после этого поджег). Ради ещё двух хищений злоумышленник проник в чужое жильё.

Так, в одном случае злоумышленник проник в дом, где мирно спал хозяин. Воспользовавшись этим, фигурант тайно вынес имущество и, желая скрыть следы преступления, поджег дом, покинув место преступления. Потерпевший успел выбежать из горящего дома и тем самым чудом спас свою жизнь, однако материальный ущерб превысил 1,4 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направлено прокуратурой в Партизанский районный суд.