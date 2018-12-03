Серийного вора-пиромана судят в Приморье
Перед судом в Приморье предстанет серийный вор и поджигатель.
Прокуратура Партизанского района утвердила заключение по уголовному делу против жителя села Екатериновка. Его обвиняют в 11 преступлениях, среди которых кражи, поджог, покушение на угон.
По версии следствия, фигурант обокрал три автомобиля (которые после этого поджег). Ради ещё двух хищений злоумышленник проник в чужое жильё.
Так, в одном случае злоумышленник проник в дом, где мирно спал хозяин. Воспользовавшись этим, фигурант тайно вынес имущество и, желая скрыть следы преступления, поджег дом, покинув место преступления. Потерпевший успел выбежать из горящего дома и тем самым чудом спас свою жизнь, однако материальный ущерб превысил 1,4 миллиона рублей.
Сейчас уголовное дело направлено прокуратурой в Партизанский районный суд.