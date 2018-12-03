Мэрия Владивостока 10 лет игнорирует решение суда - страдают старики

СЕГОДНЯ 02:05 2018-12-03T02:05:39+03:00

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Суд обязал мэрию Владивостока капитально отремонтировать лифтовую кабину. Член фракции ЕР намерен разобраться, почему постановление суда не исполнено до сих пор.

Председатель владивостокской общественной организации «Дети войны» Николай Мозговой обратился за помощью к депутату Законодательного собрания Приморья, члену фракции «Единая Россия» Евгению Костюкову. С 2009 года Николай Николаевич с жильцами дома № 48 по улице Русской не может решить проблему с аварийным лифтом.

В 2008 году ТСЖ выиграло суд у администрации Владивостока, но лифт до сих пор не отремонтирован.

Шестнадцатиэтажный дом по улице Русской один из первых в своей серии. Больше половины жильцов многоэтажки составляют пенсионеры. Неработающий лифт для пожилых людей, живущих на верхних этажах, — настоящая катастрофа. Жителям пришлось покупать запчасти за свой счет, чтобы лифт окончательно не остановился. Сегодня он в аварийном состоянии и представляет угрозу для людей.

С момента решения суда прошло 10 лет. Вместо того, чтобы выполнить постановление суда, Управление содержания жилищного фонда рекомендует обратиться в Фонд капремонта. Фонд капитального ремонта предлагает отремонтировать лифт в 2043 году (!).

Как заявил Евгений Костюков, проблема износа лифтового оборудования стоит в старых многоэтажных домах довольно остро. Многие пенсионеры даже не могут выйти из дома.

«Недопустимо, чтобы жители ходили пешком. Лифты требуют замены, но сделать это люди самостоятельно не могут. Необходимо принимать целевую программу», — сказал депутат.

По его словам, Владивостоку необходимо использовать опыт других регионов, где этот вопрос решают за счет регионального и муниципального софинансирования. Что касается конкретно дома № 48 по улице Русской, парламентарий намерен разобраться, почему не было исполнено постановление суда.

Добавим, прием Евгения Костюкова проходил в рамках региональной недели приема граждан, приуроченной к 17-летию партии «Единая Россия».